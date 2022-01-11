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    Ajda Pekkan: Üzerime hayvan giymem

    Süperstar Ajda Pekkan, hafta sonu giydiği kürkün gerçek olmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 13:15
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    Ajda Pekkan: Üzerime hayvan giymem

    Ajda Pekkan, önceki gece Kuruçeşme'deki bir otelde bir düğüne katıldı. Siyah bir kıyafet giyen Pekkan'ın omuzuna attığı kırmızı kürk çok konuşulmuştu. Şarkıcının kürkünün gerçek tilki kürkü olduğu iddia edildi.

    "TEK GERÇEK BENİM"

    Yazılanlara gülen Ajda Pekkan, “Gerçek olan benim, üzerimdeki sahte. Hayvan giyip sokakta dolaşmam. Kimse benim hayvan sevgimi sorgulamasın. Nasıl sahte mücevherleri takıp gerçek gibi geziyorlar, bu da aynen öyle.” dedi.

    Pekkan’ın bu sözlerle kimi kastettiği merak konusu oldu.

    Ajda Pekkan: Üzerime hayvan giymem #1


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