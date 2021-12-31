Ajda Pekkan, villası için 75 milyon TL istiyor

Geçtiğimiz yıl malikanesi için 38 milyon TL isteyen Pekkan, fiyatı iki katından fazla arttırdı.

Yeni yılda evde oturmak istemeyen Süperstar Ajda Pekkan, İstanbul'daki bir mekanda sahne alacak. Süperstar bu akşamki sahne şovu için 600 bin TL eve götürecek.

Sahne ücretine zam yapan Ajda Pekkan'ın, yıllardır satmaya çalıştığı İstanbul Bahçeköy'deki villasının da fiyatını yükselttiği öğrenildi.

İKİ KATINDAN FAZLA

Süperstar, 1.5 dönüm üzerine kurulu olan altı odası, iki salonu ve üç banyosu bulunan villası için geçtiğimiz yıl 38 milyon TL talep etmişti. Pekkan, son fiyat değişikliğiyle istediği rakamı 75 milyon TL'ye çıkardı. 950 metrekare kullanım alanı olan villanın özel havuzu da var.

Ünlü şarkıcının evine geçtiğimiz aylarda Dubaili bir prensin talip olduğuna yönelik iddialar basına yansıdı ancak satış gerçekleşmedi.