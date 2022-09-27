Ajda Pekkan yine herkesten genç

Ajda Pekkan yine herkesten genç

'Süperstar' Ajda Pekkan'ın son görüntüsüne yorum yağdı

Türkiye'nin usta sanatçılarından 76 yaşındaki Ajda Pekkan, bir kutlama kapsamında Bursa'da sahne aldı.

Geceye katılanlar arasında Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı da vardı.

Yine genç

Avcı, Instagram sayfasında Ajda Pekkan ile birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaştı. 'Süperstar'ın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Son fotoğrafıyla da sosyal medyada gündem olan Pekkan'ın fotoğrafına yüzlerce yorum geldi.