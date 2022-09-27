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    Ajda Pekkan yine herkesten genç

    'Süperstar' Ajda Pekkan'ın son görüntüsüne yorum yağdı
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 13:59
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    Ajda Pekkan yine herkesten genç

    Türkiye'nin usta sanatçılarından 76 yaşındaki Ajda Pekkan, bir kutlama kapsamında Bursa'da sahne aldı.

    Geceye katılanlar arasında Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı da vardı.

    Yine genç

    Avcı, Instagram sayfasında Ajda Pekkan ile birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaştı. 'Süperstar'ın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

    Son fotoğrafıyla da sosyal medyada gündem olan Pekkan'ın fotoğrafına yüzlerce yorum geldi.

    Ajda Pekkan yine herkesten genç #1

    Ajda Pekkan yine herkesten genç #2


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