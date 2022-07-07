Ajda Pekkan'dan Bozkurt İlham Gencer'e ziyaret

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, müzisyen caz müzik sanatçısı Bozkurt İlham Gencer'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bodrum'da oğlu müzisyen Bora Gencer ile yaşamını sürdüren 99 yaşındaki Bozkurt İlham Gencer, rahatsızlanması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ünlü sanatçı Pekkan, usta caz müzik sanatçısı Gencer'i hasta yatağında yalnız bırakmadı.

100 olacak

Sanatçı ve oğlu Bora Gencer'e geçmiş olsun temennisinde bulunan Pekkan, bir süre sanatçılarla sohbet edip sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

İlham Gencer'in 30 Ağustos'ta 100 yaşını dolduracağı öğrenildi.