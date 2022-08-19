Ajda Pekkan'ın dolabında servet yatıyor

Küçük yaşından beri sahnelerde olan Ajda Pekkan, her giydiğini saklıyor.

Yıllardır hem günlük kıyafetleriyle hem sahne tarzıyla adından sıkça söz ettiren Ajda Pekkan’ın gardırobunda bir tarih olduğu ortaya çıktı.

16 yaşından beri sahnede olan Ajda Pekkan, yıllardır giydiği en özel parçalarını hala saklıyor.

"Hepsinin yeri bende ayrı"

Pekkan yakın çevresine “Hepsinin yeri bende çok özel ve ayrı. Vermeye kıyamıyorum” diyor.



