Petrol
96.16
-0.45%
Euro
18.2264
-0.19%
Dolar
18.0728
-0.03%
Altın
1.018
-0.25%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
417.623
-1.84%
BTXN Coin
6.08
0.66%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    Ajda Pekkan'ın dolabında servet yatıyor

    Küçük yaşından beri sahnelerde olan Ajda Pekkan, her giydiğini saklıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 07:45
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 07:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ajda Pekkan'ın dolabında servet yatıyor

    Yıllardır hem günlük kıyafetleriyle hem sahne tarzıyla adından sıkça söz ettiren Ajda Pekkan’ın gardırobunda bir tarih olduğu ortaya çıktı.

    16 yaşından beri sahnede olan Ajda Pekkan, yıllardır giydiği en özel parçalarını hala saklıyor.

    "Hepsinin yeri bende ayrı"

    Pekkan yakın çevresine “Hepsinin yeri bende çok özel ve ayrı. Vermeye kıyamıyorum” diyor.


    Ajda Pekkan ın dolabında servet yatıyor #1

    Ajda Pekkan ın dolabında servet yatıyor #2


    İlginizi Çekebilir

    Tekirdağ'da maaş eylemi yapan belediye işçileri, gizli çekim yapan drone'u yuhaladı
    Gündem

    Tekirdağ'da maaş eylemi yapan belediye işçileri, gizli çekim yapan drone'u yuhaladı

    Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşk tatilinde
    Magazin

    Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşk tatilinde

    Genç iş insanı bulduğu yeni kripto projesini açıklıyor!
    BTCPrime

    Genç iş insanı bulduğu yeni kripto projesini açıklıyor!

    Görüş Bildir