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- Ajda Pekkan'ın geçirdiği kazadan yeni detaylar
Ajda Pekkan'ın geçirdiği kazadan yeni detaylar
- Haber Merkezi
- 17.11.2022 - 13:17
Türk Pop Müziği'nin efsanevi sanatçısı Ajda Pekkan, 2 Kasım gecesi yaşadığı tansiyon sorunu nedeniyle dengesini kaybederek yatak odasında yere yığılmış ve kalça kemiğinde kırık meydana gelmişti.
Ameliyatı 7 saat sürdü
Yardımcıları tarafından hastaneye kaldırılan sanatçı, 7 saat süren bir ameliyat geçirmişti. Kasım ayı konserlerini iptal eden Pekkan'ın yaşadığı talihsiz geceyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.
Kapıyı kilitledi
Edinilen bilgiye göre; düştüğü yerden kalkamayan 76 yaşındaki sanatçının yardımına koşan yardımcıları, kapının kilitli olması nedeniyle odaya giremedi.
3 saat bekledi
Güvenliği nedeniyle yatak odasının kapısını kilitlemeyi uzun yıllardır alışkanlık haline getiren Ajda Pekkan, 3 saat boyunca yerde yardım bekledi.
Evde çalışanlar tüm uğraşlarına rağmen içeri giremeyince çareyi kapıyı kırmakta buldu. Odaya girdikten hemen sonra sağlık ekiplerine haber veren yardımcıları, sanatçının hastaneye ulaştırılmasını sağladı.
Geçirdiği ameliyatın ardından evinde istirahate çekilen Ajda Pekkan'ın sağlık durumu iyi. Ameliyattan sonra açıklama yapan sahnelere dönmek için gün saydığını söylemişti.