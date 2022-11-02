Ajda Pekkan'ın kalça kemiği kırıldı

Süperstar Ajda Pekkan'ın, sabaha karşı evinde düşmesi sonucu ameliyata alındığı açıklandı.

Sahnede yaptığı danslarla sürekli gündeme gelen 76 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan'dan kötü haber geldi. Nazara gelen Pekkan, sabaha karşı evinde talihsiz bir kaza geçirdi.

Kalça kemiği kırıldı

Yaşına rağmen hareketliliğiyle dikkat çeken ünlü şarkıcının kalça kemiği çatladı. Acil bir şekilde hastane kaldırılan Pekkan'ın ameliyata alındığı öğrenildi.

"Kasım ayı konserleri iptal"

Kötü haberi Ajda Pekkan'ın sosyal medya hesabından duyuruldu:

"Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim. Oğuz Arınmış Menajeri"

Kireçlenmeye bağlı olarak dizleri su toplayan Ajda Pekkan, geçtiğimiz yıl ise iki dizinden de ameliyat olmuştu.

Ajda Pekkan'dan dans şov ViDEO

"Gönlümü kırdılar"

Pekkan, sosyal medya kullanıcılarının dansını eleştirmesi üzerine geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla artık dans etmeyeceğini söylemişti.

Usta sanatçı, dansına gelen yorumlar üzerine "Artık dans etmeyeceğim. Bana ‘uzaylı gibi dansı var, ne biçim dans ediyor’ diyorlar. Vallahi gönlümü kırdılar" dedi.