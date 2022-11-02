Petrol
94.88
0.24%
Euro
18.4312
0.39%
Dolar
18.6173
0.17%
Altın
991.23
0.61%
Borsa
4084
0.73%
Bitcoin
385.556
-0.12%
BTXN Coin
10.25
-2.00%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C
    Ajda Pekkan'ın kalça kemiği kırıldı

    Ajda Pekkan'ın kalça kemiği kırıldı

    Süperstar Ajda Pekkan'ın, sabaha karşı evinde düşmesi sonucu ameliyata alındığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 12:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sahnede yaptığı danslarla sürekli gündeme gelen 76 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan'dan kötü haber geldi. Nazara gelen Pekkan, sabaha karşı evinde talihsiz bir kaza geçirdi.

    Kalça kemiği kırıldı

    Yaşına rağmen hareketliliğiyle dikkat çeken ünlü şarkıcının kalça kemiği çatladı. Acil bir şekilde hastane kaldırılan Pekkan'ın ameliyata alındığı öğrenildi.

    "Kasım ayı konserleri iptal"

    Kötü haberi Ajda Pekkan'ın sosyal medya hesabından duyuruldu:

    "Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim. Oğuz Arınmış Menajeri"

    Kireçlenmeye bağlı olarak dizleri su toplayan Ajda Pekkan, geçtiğimiz yıl ise iki dizinden de ameliyat olmuştu.

    Ajda Pekkan'dan dans şov ViDEO

    "Gönlümü kırdılar"

    Pekkan, sosyal medya kullanıcılarının dansını eleştirmesi üzerine geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla artık dans etmeyeceğini söylemişti.

    Usta sanatçı, dansına gelen yorumlar üzerine "Artık dans etmeyeceğim. Bana ‘uzaylı gibi dansı var, ne biçim dans ediyor’ diyorlar. Vallahi gönlümü kırdılar" dedi.

    Ajda Pekkan ın kalça kemiği kırıldı #1

    Ajda Pekkan ın kalça kemiği kırıldı #2


    Eşinden şiddet gören kadın: Diri diri yakmaya çalıştı
    3. Sayfa

    Eşinden şiddet gören kadın: Diri diri yakmaya çalıştı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Şişli’deki cinayet anlarının yeni görüntüleri
    3. Sayfa

    Şişli’deki cinayet anlarının yeni görüntüleri

    Görüş Bildir