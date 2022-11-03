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Ajda Pekkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

Ajda Pekkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

Evinde geçirdiği kaza sonucu dün acil bir şekilde ameliyata alınan Ajda Pekkan'ın son durumuyla ilgili menajeri açıklama yaptı.