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    Ajda Pekkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

    Evinde geçirdiği kaza sonucu dün acil bir şekilde ameliyata alınan Ajda Pekkan'ın son durumuyla ilgili menajeri açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 11:25
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    Ajda Pekkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

    Ajda Pekkan, dün sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alınmıştı. 76 yaşındaki sanatçının ameliyat olacağını menajeri Oğuz Arınmış, Pekkan'ın sosyal medya hesabından duyurmuştu.

    Menajerinden, Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi:

    "Ameliyat başarılı geçti"

    "Ajda Pekkan, 5 saatlik ameliyatın ardından normal odaya alındı. Ameliyat başarılı geçti, hiçbir sorunu yok, gayet iyi ve bu geceyi hastanede geçirecek."

    Ajda Pekkan'dan dans şov ViDEO


    45 gün sonra sahnelerde

    Bir süre daha hastanede kalacak olan ünlü şarkıcı, 45 günlük fizik tedavinin ardından sahnelere dönecek.

    Tansiyon düşmesi sebebiyle kaza geçiren Pekkan'ın, akşam saat 18.00 sularında ameliyattan çıktığı belirtildi.

    Ajda Pekkan ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi #1

    Ajda Pekkan ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi #2


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