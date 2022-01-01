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    Ajda Pekkan'ın yeni imajı

    İmajını yenileyen Ajda Pekkan Ebru Şallı'ya benzemesiyle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2022 - 15:53
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    Ajda Pekkan'ın yeni imajı

    Yeni yılda birçok sanatçı mekanları dolduran vatandaşlara müzik ziyafeti verdi.

    O isimlerden biri olan süperstar Ajda Pekkan da yeni yılı hayranlarıyla beraber karşıladı.

    YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ

    Sahne aldığı mekanda konukların eğlenceli saatler geçirmesini sağlayan Pekkan'ın yeni imajı ise dikkatlerden kaçmadı.

    EBRU ŞALLI BENZETMESİ

    Giyimi, kuşamı, saçı ve tarzı ile her zaman kendinden bahsettiren Pekkan'ın yeni imajı "Ebru Şallı'ya benzemiş" yorumlarına neden oldu.

    Ajda Pekkan'ın yeni imajı VİDEO

    Ajda Pekkan ın yeni imajı #1

    Ajda Pekkan ın yeni imajı #2


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