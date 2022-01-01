İmajını yenileyen Ajda Pekkan Ebru Şallı'ya benzemesiyle dikkat çekti.

Yeni yılda birçok sanatçı mekanları dolduran vatandaşlara müzik ziyafeti verdi.

O isimlerden biri olan süperstar Ajda Pekkan da yeni yılı hayranlarıyla beraber karşıladı.

YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ

Sahne aldığı mekanda konukların eğlenceli saatler geçirmesini sağlayan Pekkan'ın yeni imajı ise dikkatlerden kaçmadı.

EBRU ŞALLI BENZETMESİ

Giyimi, kuşamı, saçı ve tarzı ile her zaman kendinden bahsettiren Pekkan'ın yeni imajı "Ebru Şallı'ya benzemiş" yorumlarına neden oldu.

Ajda Pekkan'ın yeni imajı VİDEO