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    Ajda Pekkan'ın yılbaşı tarifesi belli oldu

    Yılbaşı gecesi İstanbul'da sahne alacak Ajda Pekkan’ı, en ön masadan dinlemenin fiyatının 10 bin TL olduğu açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 08:32
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 09:44
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    Ajda Pekkan'ın yılbaşı tarifesi belli oldu

    Ünlü şarkıcıların, yeni yılın yaklaşmasıyla programları ve fiyatları ortaya çıkmaya başladı. Süperstar Ajda Pekkan da İstanbul’da sahne alacak.

    EN ÖNDEN DİNLEMENİN BEDELİ

    Yılbaşı galası için 600 bin TL’ye el sıkışan Pekkan’ı en önden dinlemenin bedeli ise 10 bin TL olacak. VIP müşterilerin ve büyük masaların tarifesi daha yüksek olacak.

    ÖZCAN VE EBRU TAKİP EDİYOR

    Ajda Pekkan’a en çok yaklaşan isimler ise ünlü sanatçılar Özcan Deniz ve Ebru Gündeş oldu. Her iki sanatçı da yılbaşında Kıbrıs’ta sahneye çıkarak yeni yılı, dört günlük tatille birleştirmek isteyen sevenleriyle karşılayacak. Ebru Gündeş’i dinlemenin bedeli, dört günlük tatil programıyla birlikte kişi başı 9 bin 899 TL., Özcan Deniz’i dinlemek isteyenler ise dört günlük konaklamalı programda kişi başı 10 bin TL ödeme yapacak.

    Ajda Pekkan ın yılbaşı tarifesi belli oldu #1Ajda Pekkan ın yılbaşı tarifesi belli oldu #2

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