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    Akrep Nalan, mirasını Nesin Vakfı'na bağışladı

    68 yaşında hayata veda eden Akrep Nalan’ın mirasının, Nesin Vakfı'na kaldığı ortaya çıktı. Vakıftan konuyla ilgili açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 15:26
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    Akrep Nalan, mirasını Nesin Vakfı'na bağışladı

    “Akrep Nalan” lakaplı Füsun Nalan Açın, bir süredir solunum sıkıntısı ve akciğerindeki buzlanma nedeniyle tedavi görüyordu.

    Evinde fenalaşan Açın, dün komşularının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    NESİN VAKFI’NA BAĞIŞLADI

    Akrep Nalan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Aziz Nesin Vakfı tarafından bir mesaj yayınlandı.

    68 yaşında hayata veda eden sanatçının mirasını Nesin Vakfı'na bağışladığı açıklandı.

    Akrep Nalan, mirasını Nesin Vakfı na bağışladı #1

    “MAL VARLIĞINI BIRAKMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİĞİNDE ŞAŞIRMIŞTIK”

    Nesin Vakfı'ndan yapılan açıklama şöyle:

    “Sizin için Akrep Nalan, bizim için çocuklarımızın Nalan ablası, güler yüzlü, güzel dostumuz Nalan Açın'ın vefatının üzüntüsü içindeyiz.

    Bizim için düşüncelerini bilmezken o meğer bizi ve yaptıklarımızı izler, takdir edermiş. Bir gün arayıp mal varlığını vakfımıza bırakmak istediğini söylediğinde çok şaşırmıştık. Ama tanıyınca hiç de şaşmamak gerektiğini kısa sürede anladık. İsmine tezat, bu kadar mütevazi, bu kadar mı cana yakın olur insan?

    Akrep Nalan, mirasını Nesin Vakfı na bağışladı #2

    “BÜYÜK BİR İZ BIRAKTI GÖNLÜMÜZDE”

    Vefatına kadar onunla tanışan herkesin aynı cümlelerle onu övdüğüne tanık olduk. Ne büyük bir iz bırakmış insanların gönlünde. Ne büyük bir iz bıraktı gönlümüzde...

    Sevgiyle, dostlukla, özlemle anıyoruz...”


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