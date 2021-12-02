Aktör Alec Baldwin: Tetiği ben çekmedim

ABD'de çekilen film esnasında Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan silah kazasına ilişkin aktör Alec Baldwin, röportajında tetiği kendisinin çekmediğini söyledi.

ABD'li aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust" isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu.

Aynı olayda 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.

Baldwin, olaydan sonra ilk defa ABC televizyonunda röportaj verdi.

''TETİĞİ BEN ÇEKMEDİM''

New Meksiko eyaletindeki çekimler sırasında yaşanan kazayla ilgili George Stephanopoulos'un sorularını cevaplarken gözyaşlarını tutamayan Baldwin, "Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem." dedi.

''YAŞANANLAR GERÇEK DEĞİLMİŞ GİBİ GELİYOR''

Bugün tamamı yayınlanacak röportajın tanıtım videosunda, gerçek bir merminin sette ve silahın içinde ne işi olduğunu bilmediğini ifade eden Baldwin, "Hala inanmakta zorluk çekiyorum. Yaşananlar bana gerçek değilmiş gibi geliyor." diye konuştu.

YÖNETMEN 'GÜVENLİ' DEDİ

Daha önce Amerikan basınına yansıyan haberlerde, aktör Baldwin'in ateşlediği silahın, çekimde kullanılmak üzere yardımcı yönetmen Dave Halls tarafından verildiği kaydedilmişti.

Halls'ın, Baldwin'e bir silah uzatarak "güvenli" diye seslendiği, ifadesinde silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği mahkeme kayıtlarına yansımıştı.