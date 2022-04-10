Alain Delon'un oğlu Fabien Delon'dan ötanazi iddialarına yanıt

Fransız oyuncu Alain Delon'un (86), mart ayında "Yaşlanmak berbat!" diyerek ötanazi istediği geçtiğimiz günlerde ise hayatına son verdiği iddialarını oğlu Fabien Delon yalanladı.

Geçtiğimiz günlerde Fransız meşhur film yıldızı 86 yaşındaki Alain Delon, hastalıklarla boğuşmak istemediğini ve ötenazi ile hayatına son vermek istediğini söylemişti.

Ardından ünlü oyuncu Alain Delon'un İsviçre'de ötanazi yaptırarak 86 yaşında hayata veda ettiği iddia edildi.

Oğlu babasının öldüğü iddialarını yalanladı

Ancak Delon'un oğlu Fabien Delon, babası hakkında çıkan iddiaları yalanlayarak bir açıklamada bulundu.

Babasının ölmediğini belirten Fabien Delon, bu vefat iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, ötanazi haberlerini de yalanladı.





"Ötenazi ile hayatına son vermek istediği haberleri doğru değil"

Fabien Delon, "İki haftadır 'sözde' dergilerde ve sosyal medya paylaşımlarıma yapılan yorumlarda babamın ötanazi ile hayatına son vermek istediğine dair haberler okuyorum. Bu doğru değil. Bütün bunlara bağlamının dışına çıkarılmış bir cümle neden oldu" dedi.

Fabien Delon, "Eğer bir gün komada, makineye bağlı yaşamak zorunda kalırsam fişi çekin" dediğini belirtti.



