Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
636.450
0.90%
BTXN Coin
30.77
-7.29%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Açık 13 C
    Alain Delon'un oğlu Fabien Delon'dan ötanazi iddialarına yanıt

    Alain Delon'un oğlu Fabien Delon'dan ötanazi iddialarına yanıt

    Fransız oyuncu Alain Delon'un (86), mart ayında "Yaşlanmak berbat!" diyerek ötanazi istediği geçtiğimiz günlerde ise hayatına son verdiği iddialarını oğlu Fabien Delon yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 04:40
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 04:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geçtiğimiz günlerde Fransız meşhur film yıldızı 86 yaşındaki Alain Delon, hastalıklarla boğuşmak istemediğini ve ötenazi ile hayatına son vermek istediğini söylemişti.

    Ardından ünlü oyuncu Alain Delon'un İsviçre'de ötanazi yaptırarak 86 yaşında hayata veda ettiği iddia edildi.

    Oğlu babasının öldüğü iddialarını yalanladı

    Ancak Delon'un oğlu Fabien Delon, babası hakkında çıkan iddiaları yalanlayarak bir açıklamada bulundu.

    Babasının ölmediğini belirten Fabien Delon, bu vefat iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, ötanazi haberlerini de yalanladı.

    Alain Delon un oğlu Fabien Delon dan ötanazi iddialarına yanıt #1

    "Ötenazi ile hayatına son vermek istediği haberleri doğru değil"

    Fabien Delon, "İki haftadır 'sözde' dergilerde ve sosyal medya paylaşımlarıma yapılan yorumlarda babamın ötanazi ile hayatına son vermek istediğine dair haberler okuyorum. Bu doğru değil. Bütün bunlara bağlamının dışına çıkarılmış bir cümle neden oldu" dedi.

    Fabien Delon, "Eğer bir gün komada, makineye bağlı yaşamak zorunda kalırsam fişi çekin" dediğini belirtti.

    Alain Delon un oğlu Fabien Delon dan ötanazi iddialarına yanıt #2

    Alain Delon un oğlu Fabien Delon dan ötanazi iddialarına yanıt #3


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da sürücüsüyle tartıştığı taksiye çarptı
    3. Sayfa

    İstanbul'da sürücüsüyle tartıştığı taksiye çarptı

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Elazığ'da doğan keçi hem tüysüz hem de tek gözlü
    İç Haber

    Elazığ'da doğan keçi hem tüysüz hem de tek gözlü

    Görüş Bildir