Alber Elbaz, koronavirüse yenik düştü

Koronavirüse yakalanan Paris'te yaşayan dünyaca ünlü modacı Alber Elbaz, hayata gözlerini yumdu.

59 yaşındaki İsrail ve ABD vatandaşı ünlü modacı Alber Elbaz, yakalandığı koronavirüs hastalığına yenik düştü.

ÜNLÜ İSİMLER TASARIMLARINI GİYİYORDU

Elbaz, Meryl Streep'ten ABD'li şarkıcı Beyonce'ye kadar pek çok ünlü isim için kıyafet tasarlamıştı.

Streep, 2012 yılında The Iron Lady filmindeki rolü ile Oscar ödülü kazandığında Elbaz'ın tasarladığı elbiseyi giyiyordu.