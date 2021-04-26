Euro
10.064
-0.75%
Dolar
8.313
-0.67%
Altın
474.43
-0.8%
Borsa
1.367
1.66%
Bitcoin
434.366
7.00%
EXEN Coin
22.86
8.85%
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Alber Elbaz, koronavirüse yenik düştü

    Koronavirüse yakalanan Paris'te yaşayan dünyaca ünlü modacı Alber Elbaz, hayata gözlerini yumdu.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 13:08
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 13:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alber Elbaz, koronavirüse yenik düştü

    59 yaşındaki İsrail ve ABD vatandaşı ünlü modacı Alber Elbaz, yakalandığı koronavirüs hastalığına yenik düştü.

    ÜNLÜ İSİMLER TASARIMLARINI GİYİYORDU

    Elbaz, Meryl Streep'ten ABD'li şarkıcı Beyonce'ye kadar pek çok ünlü isim için kıyafet tasarlamıştı.

    Streep, 2012 yılında The Iron Lady filmindeki rolü ile Oscar ödülü kazandığında Elbaz'ın tasarladığı elbiseyi giyiyordu.

    Alber Elbaz, koronavirüse yenik düştü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir