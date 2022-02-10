Alemin Kıralı'nın Oben'i bikinili pozunu paylaştı

Alemin Kıralı'nın Oben’i bikinili pozu ile "Artık yaz gelsin" dedi.

Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir, son haliyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir, yeni paylaşmıyla da gündeme geldi.

"ARTIK YAZ GELSİN"

İmajını yenileyen Demir, bikinili pozu ile "Yalvarıyorum, artık yaz gelsin ya da beni şu an Datça'ya ışınlansın" dedi. Oyuncunun paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Birsu Demir ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetiliyordu.