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    Alessandra Ambrosio'dan sahil pozları

    Ünlü model Alessandra Ambrosio, tatil için soluğu Brezilya'nın Florianapolis kentinde aldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 13:39
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    Alessandra Ambrosio'dan sahil pozları

    Dünyaca ünlü 40 yaşındaki manken Alessandra Ambrosio, tatile çıktı. Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde tercih eden ünlü model, minik bikinisiyle kıskanılacak fiziğini gözler önüne serdi.

    Paylaşımına, "Mr. Sandman bana bir rüya getir." notunu düşen 40 yaşındaki süper modele kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

    Gezmeyi çok seven Alessandra Ambrosio, yılın 11 ayı tatil yapıyor.

    Alessandra Ambrosio dan sahil pozları #1

    Alessandra Ambrosio dan sahil pozları #2

    Alessandra Ambrosio dan sahil pozları #3

    Alessandra Ambrosio dan sahil pozları #4


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