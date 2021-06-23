Alex Rodriguez, Jennifer Lopez'e yakın bir ev kiraladı

Alex Rodriguez, Jennifer Lopez’den kopamıyor. Rodriguez, eski sevgilisine 4 dakika mesafede olan bir evi tuttu.

Jennifer Lopez, Alex Rodriguez ile olan ilişkisini noktaladı. Aldatma haberlerinden sonra inişli çıkışlı ilişkisine noktayı koyan Lopez, eski aşkına geri döndü.

Ancak Alex Rodriguez, ünlü yıldızdan kopamıyor. Şarkıcının evinin yakınlarda ev bulduğu söylendi.

ESKİ AŞKINA 4 DAKİKA UZAKLIKTA

Alex Rodriguez, eski sevgilisi Jennifer Lopez’in evine dört dakika uzaklıktaki Bridgehampton’dan 5 milyon dolarlık bir malikane tuttu.

Şu sıralar Lopez’in yeni aşkı Ben Affleck’in eski kız arkadaşı Lindsay Shookus ile birliktelik yaşadığı iddia edilen Rodriguez, geçtiğimiz yazı şarkıcı ve çocuklarıyla aynı evde geçirmişti. Yeni malikane o eve sadece 2 kilometre uzaklıkta.





EVE DAİR DETAYLAR

Evde büyük bir antre, şömineli oturma odası, yemek odası, havuza bakan verandaya açılan devasa bir mutfak dikkat çekiyor.

Yedi yatak odası olan üç katlı evin sekiz büyük banyosu, dört de küçük banyosu bulunuyor.

Ana yatak odasının yanı sıra evde her birinin kendi banyosu olan altı misafir yatak odası var.İçinde iki çalışma odası olan evin şömineli geniş bir aile odası; hava hokeyi, masa tenisi, sinema projektörü ve bilardo masası barındıran bir oyun odası da mevcut.



