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- Alexis Ren Marilyn Monroe oldu
Alexis Ren Marilyn Monroe oldu
Alexis Ren Cadılar Bayramı'nda frikik vermemek için şekilden şekle girdi.
- Haber Merkezi
- 02.11.2022 - 07:41
Dünyaca ünlü 26 yaşındaki dünyaca ünlü model Alexis Ren, Cadılar Bayramı'na özel hazırlandı. Güzel manken bu sene, tercih ettiği Marilyn Monroe kostümüyle takipçilerini büyüledi.
"Mutlu bayramlar"
Göğüs dekoltesini kontrol altında tutmak için gayret gösteren Alexis Ren, paylaşımına ''Marilyn Monroe olmaktan gurur duyuyorum. Herkese mutlu bayramlar'' notunu düştü.
Alexis Ren'in paylaşımına kısa sürede 100 binden fazla beğeni geldi.