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    Alexis Ren Marilyn Monroe oldu

    Alexis Ren Cadılar Bayramı'nda frikik vermemek için şekilden şekle girdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 07:41
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    Alexis Ren Marilyn Monroe oldu

    Dünyaca ünlü 26 yaşındaki dünyaca ünlü model Alexis Ren, Cadılar Bayramı'na özel hazırlandı. Güzel manken bu sene, tercih ettiği Marilyn Monroe kostümüyle takipçilerini büyüledi.

    "Mutlu bayramlar"

    Göğüs dekoltesini kontrol altında tutmak için gayret gösteren Alexis Ren, paylaşımına ''Marilyn Monroe olmaktan gurur duyuyorum. Herkese mutlu bayramlar'' notunu düştü.

    Alexis Ren'in paylaşımına kısa sürede 100 binden fazla beğeni geldi.

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