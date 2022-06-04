Aleyna Tilki: Bana tapıyorlar

İnsanların kendisini ünlü olduğu için sevdiğini söyleyen Aleyna Tilki, iddialı bir söylemde bulundu. Tilki, “Tanıdıklarında ekstra bir şok yaşıyorlar. Bana tapma noktasına geliyorlar” dedi.

Şarkılarından kliplerine, cesur tarzından söylemlerine her yaptığı çok konuşulan genç popçu Aleyna Tilki, yine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Önceki akşam yüzü olduğu markanın tanıtımına katılan ve yeni şarkısını yaza merhaba partisiyle kutlayan Tilki, gazetecilerle sohbet etti.

“Ne zamandır böyle hareketli bir şarkı çıkartmıyordum. Bu şarkım da çok sevildi, çok mutluyum” diyen şarkıcı, aşk hayatına dair konuştu.

“Bana tapma noktasına geliyorlar”

“İnsanlar beni güzel ve ünlü olduğum için seviyor” diyen Aleyna Tilki, bunun kendisine sahte geldiğini dile getirdi.

Tilki, “Tanıdıklarında ise ekstra bir şok yaşıyorlar. Bana tapma noktasına geliyorlar.” diye konuştu.

“Sadık bir kızım”

İlişkilerini gizli tutsa da kendi rolünü sık sık açık eden şarkıcı, “Hiçbir sevgilimi aldatmadım. Sadık bir kızım. Şu an hayatımda kimse yok. İnsanların çoğu sevmenin ne demek olduğunu bilmiyor. Ben bir kişiyi eksik yanlarını, karanlık yönlerini görerek severim. Onu değiştirmek istemem.” ifadelerini kullandı.

Tilki, “Ayrılığı anne ve babamdan öğrendim. Ben de kimseden kötü ayrılmıyorum. Onlar gibi arkadaş kalmayı seçiyorum.” diye de ekledi.