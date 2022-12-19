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Aleyna Tilki, banyoda
Ses telleri yırtıldığı için bir süre şarkı söyleyemeyeceğini açıklayan Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 19.12.2022 - 11:08
- Güncelleme : 19.12.2022 - 11:53
Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü popçu Aleyna Tilki, geçen günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak ses tellerinin yırtıldığını duyurmuştu.
Banyoda pozlar verdi
Geçtiğimiz günlerde sadece göğüs ucunu kapatarak verdiği pozunu paylaşan genç şarkıcı, daha sonra banyoda dantel büstiyeriyle çektirdiği fotoğrafları yayınladı.
Tilki'nin son paylaşımı ise takipçilerinden beğeniden çok eleştiri aldı.