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    Aleyna Tilki, eve dansöz çağırdı

    Konserlerinde sergilediği dans şovuyla konuşulan Aleyna Tilki, evine dansöz çağırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 09:59
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    Aleyna Tilki, eve dansöz çağırdı

    Geçtiğimiz günlerde Uludağ'da hayranlarıyla buluşan Aleyna Tilki, sahne performansıyla çok konuşulmuştu.

    En son konserinde yaptığı oryantal şovla dikkatleri üzerine çeken Tilki'nin, sahne öncesi nasıl hazırlandığı ortaya çıktı.

    EVE DANSÖZ GELİYOR

    Bir ara sık sık eğitim için yurt dışına çıkan genç şarkıcı, orada tanıştığı yabancı arkadaşlarını evinde ağırladı. Onlara unutulmaz bir Türk gecesi yaşatan Tilki, eve dansöz bile çağırdı. Tilki'nin dansözle birlikte dans ettiği görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

    Aleyna Tilki, eve dansöz çağırdı VİDEO

    Aleyna Tilki, eve dansöz çağırdı #1

    Aleyna Tilki'den oryantal şov ViDEO

    Aleyna Tilki, eve dansöz çağırdı #2

    Aleyna Tilki, eve dansöz çağırdı #3

    Aleyna Tilki, eve dansöz çağırdı #4

    Aleyna Tilki, eve dansöz çağırdı #5


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