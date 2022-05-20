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    Aleyna Tilki Hatay’da

    Son klibiyle tartışmalara neden olan Aleyna Tilki, Hatay'da fırtına gibi esti.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 07:30
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    Aleyna Tilki Hatay’da

    Hatay’da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Türk pop müziğinin sevilen ismi Aleyna Tilki konser verdi.

    Dansçılarla çıktı

    Antakya EXPO Alanı Amfi Tiyatro’da sahneye çıkan Aleyna Tilki, sevilen eserlerini seslendirdi.

    Sahnede dört dansçının eşlik ettiği Aleyna Tilki, fiziği ve danslarıyla izleyenlerden tam not aldı. İzdihamın yaşandığı konserinde Aleyna Tilki, sahne performansı ile kendisini dinleyenleri coşturdu.


    Aleyna Tilki Hatay’da #1

    Aleyna Tilki Hatay’da #2


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