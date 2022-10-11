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    Aleyna Tilki: Hepinizi Allah’a şikayet ettim

    Genç popçu Aleyna Tilki, dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yine herkesi şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 08:10
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 08:15
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    Aleyna Tilki: Hepinizi Allah’a şikayet ettim

    Şarkıları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

    "Hepinizi Allah’a şikayet ettim"

    Tilki, dün akşam saatlerinde Twitter hesabından bir paylaşımla yine takipçilerini şaşırtmayı başardı.

    Genç popçu  paylaşımında "Hepinizi Allah’a şikayet ettim" yazdı. Tilki'nin neden böyle bir şey yazdığı merak konusu oldu.

    Aleyna Tilki: Hepinizi Allah’a şikayet ettim #1

    Aleyna Tilki: Hepinizi Allah’a şikayet ettim #2

    Aleyna Tilki: Hepinizi Allah’a şikayet ettim #3

    Aleyna Tilki: Hepinizi Allah’a şikayet ettim #4

    Aleyna Tilki: Hepinizi Allah’a şikayet ettim #5


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