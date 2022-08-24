Aleyna Tilki: Hiç çocuk olmadım

Yaptığı, söylediği ve giydiği her şeyle gündeme gelen Aleyna Tilki, kendini anlattı.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, bir radyo programına konuk oldu. Aleyna Tilki, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Aleyna Tilki, İngilizce olarak çıkardığı single çalışmaları ile dünyaya açılma hayalinin özellikle kendi yaşıtlarındaki yeteneklere ilham olacağını söyledi.

"Mutluyum"

Tilki; “İlk olduğum için çok mutluyum. Benim yaşıtımdaki yeteneklere bir kapı açmış gibi hissediyorum kendimi... Onlar için bu kapıyı zorlamaya devam edeceğim. Ülkemizin müziklerini bence bir gün tüm dünya duyacak ve bu bir adımdı. Bunu ilk olarak İngilizce yapmak istedim.

Çünkü sesimi duyurmam daha kolay...Daha sonra kendi dilimizden, kendi ülkemizden çıkan yeteneklerin de tüm dünyanın tanıyacağından şüphem yok." dedi.

"İnsanlar beni neden seviyor?"

Tilki, programda şarkıları yazarken nelerden beslendiğinde şu sözleriyle anlattı; “Herkes gibi bende aşık olmak, ayrılmak ya da geçmişte yaşadığım aşk hikayeleri etkiliyor. Ama daha çok bencilce gelebilir ama kendi içimde yolculuk yapmayı çok seviyorum. Mesela kendime soruyorum. İnsanlar beni neden seviyor? İnsanlar sevebilme yeteneğine sahip mi? Doğru yerden mi beni seviyorlar? Ben doğru seviyor muyum? İnsan ilişkilerine dair kendime çok soru sorar, kendi çocukluğuma inerim.

İnsanların çocukluğuna, yaralarına inerim. Her şeyin nedenini düşür, sorularla içimde bir kocaman bir volkan patlatırım. O sorular dolar taşar, koyacak yer kalmaz cevaplarını da başka bir yere akıtamam, bir tek şarkılara akıtabilirim...

O yüzden şarkılara anlatırım ben de sorularımın cevaplarını... Bazen şarkıyı ben yazmam bazen şarkıyı gerçekten evren yazar, bana cevap diye.

"Karakterliyim"

Çok karakterli bir insanım zaten. Ben insanlardan alacaklıyım... Dünyadan da alacaklıyım bence... Çünkü hayatımda hiç çocuk olmadım. Gözümü açtığımdan itibaren yaptığım bu kariyere gerçekten hayatımı adadım.

O yüzden psikolojik olarak alttan alta o benim alacaklı gibi yürümelerim, iddialı tavırlarım... Eleştirileri görmezden gelmelerimi hak görüyorum kendime. O yüzden isyanım var."