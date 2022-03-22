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    Aleyna Tilki: Kız isteme olayı çok saçma

    Genç şarkıcı Aleyna Tilki, kız isteme olayına sosyal medyadan tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 14:44
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    Aleyna Tilki: Kız isteme olayı çok saçma

    Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ve paylaştığı fotoğraflarla sürekli gündeme gelen Aleyna Tilki, yeni bir tartışmayı başlattı. 21 yaşındaki şarkıcı, kız isteme merasimini çok saçma bulduğunu dile getirdi.

    "MAL İSTER GİBİ"

    Tilki, Twitter hesabından, "Kız isteme olayı çok saçma. Ne münasebet mal ister gibi, 'Kızı oğluma verir misiniz?' falan filan ya, iğrenç! İnsan gibi, 'Evleneceğiz, rızanız var mı?' de, olsun bitsin." ifadelerini kullandı.

    "YALAN"

    Paylaşımlarına devam eden genç popçu, daha sonra "Zaman kavramı bile toplumları yönetmek için ortaya atılmış bir yalan. Günümüz ilişki kalıpları bile insanlığı yönetmek ve düşünce özgürlüğünden alıkoymak için yaratılmış, gerçekten gerçekleşmesi imkansız olan yalanlardır. 'Bağlar' demiyorum, 'İlişki kalıpları’ diyorum ve de bence günümüz ilişki kalıpları gerçekçi bağlar kurmamıza tamamen engel oluyor." mesajını yayınladı.

    Aleyna Tilki: Kız isteme olayı çok saçma #1

    Aleyna Tilki: Kız isteme olayı çok saçma #2

    Aleyna Tilki: Kız isteme olayı çok saçma #3

    Aleyna Tilki: Kız isteme olayı çok saçma #4


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