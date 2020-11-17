Aleyna Tilki: Koronavirüs testlerine nasıl güveneceğiz

Aleyna Tilki, iki kez virüs testi yaptırdı. Tilki, test sonuçlarının birinin pozitif, diğerinin ise negatif çıktığını açıkladı. Tilki, "Bu testlere nasıl güveneceğiz?" dedi.

Koronavirüs pandemisinde gün geçtikçe vaka sayısı artarken, virüse pek çok ünlü isim de yakalandı.

Son olarak genç şarkıcı Aleyna Tilki, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ancak Tilki, aynı gün yaptırdığı başka bir testten sonra ise sonucun negatif olduğunu öğrendi.

Sosyal medya hesabından Kovid-19 testlerine tepki gösteren Tilki, "Bu testlere nasıl güveneceğiz biz?" dedi.

Genç şarkıcı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TÜM DÜNYADA YAPILAN TESTLERİN BENCE YÜZDE 50'Sİ YANLIŞ"

"12 gündür evden çıkmadım tedbir olsun diye. Yaptırdığım sürüntü testi POZİTİF aynı gün birkaç saat sonra tekrar yaptırdığım kan ve sürüntü testim bu sefer NEGATİF..? Aradan 12 gün geçti, bir semptomum bile olmadı. Bu testlere nasıl güveneceğiz biz? Tüm dünyada yapılan tüm testler bence yüzde 50 yanlış! Bu yüzden negatif çıkan negatif olduğuna güvenmesin! Saçma bir hata var bu testlerde. Yanımdaki insanlar da bir negatif bir pozitif bir negatif çıkıp durdu... Aynı gün hem de... Bunları bize açıklarsanız seviniriz..."