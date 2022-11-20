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- Aleyna Tilki mini eteği ile frikik verdi
Aleyna Tilki mini eteği ile frikik verdi
Etiler'deki bir mekanda görüntülenen Tilki, giydiği mini eteğinin azizliğine uğradı. Tilki'nin çekiştirerek kapatmaya çalıştığı minisi kalça kısmına kadar açıldı.
- Haber Merkezi
- 20.11.2022 - 11:30
Magazin gündeminin vazgeçilmez ismi Aleyna Tilki, yeni bir skandala daha imza attı.
Cesur sahne kostümleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Tilki, önceki akşam Etiler'de görüntülendi.
Yanında bulunan arkaşının fotoğraflarını çeken Tilki, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.
Mini eteğiyle dikkat çeken Aleyna Tilki, azizliğe uğradı.
Minisi ile frikik verdi
Süper minisi ve yüksek topuklu ayakkabılarıyla yürüyen Tilki'nin eteği açıldı.
Frikik vermemek için çabalayan şarkıcının uğraşları bir işe yaramadı.
Tilki'nin eteği, kalça kısmına kadar açıldı.
İşte o anlar...