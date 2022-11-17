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    Aleyna Tilki: O fotoğraflarda abartı hiçbir şey yok

    İç çamaşırlı pozları tepki çeken Aleyna Tilki, kendini savundu.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 10:02
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    Aleyna Tilki: O fotoğraflarda abartı hiçbir şey yok

    Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, paylaştığı fotoğraflarla ilgili konuştu.

    Tilki, iç çamaşırlı pozları nedeniyle sosyal medyada topa tutulmuş ve çok eleştirilmişti.

    "Normal değil"

    Genç popçu, "Yapılan yorumlar hiç normal değil. Kaldı ki bana göre o fotoğraflarda abartı bir şey yok." dedi.

    Kendisine övgüler yağdıran Özcan Deniz için de "Muhteşem bir müzisyen. Meslek büyüğüm ve bir ağabeyim olarak bana çok güzel nasihatler verdi." diye konuştu.

    Aleyna Tilki: O fotoğraflarda abartı hiçbir şey yok #1

    Aleyna Tilki: O fotoğraflarda abartı hiçbir şey yok #2


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