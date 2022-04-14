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    Aleyna Tilki son klibinde eteğini çıkardı

    Yeni klibi için kmaera karşısına geçen Aleyna Tilki, motorun üzerinde giderken soyundu.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 09:33
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    Aleyna Tilki son klibinde eteğini çıkardı

    Dünyaca ünlü bir star olmak için yıllardır uğraşan Aleyna Tilki İngilizce şarkıcı yaptı.

    "Take It Or Leave It" adlı şarkısı için klip çeken Aleyna Tilki, yeni klibinde de sınırları zorladı.

    Süper mini eteğiyle pozlarını paylaşmasının ardından Tilki, şimdi de şarkının tanıtımı yayınlandı.

    Motorun üstünde soyundu

    Tilki'nin klipteki iddialı anları sosyal medyada gündem oldu. Aleyna Tilki'nin klibin tanıtımında motorun arkasında ilerlediği sırada eteğini çıkardığı ve iç çamaşırlarıyla kaldığı görülüyor.

    Aleyna Tilki, son klibinde eteğini çıkardı VİDEO

    Aleyna Tilki son klibinde eteğini çıkardı #1

    Aleyna Tilki son klibinde eteğini çıkardı #2


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