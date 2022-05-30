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    Aleyna Tilki, sütyen yerine çanta taktı

    Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin sütyensiz yarı çıplak pozuna yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 06:55
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 07:20
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    Aleyna Tilki, sütyen yerine çanta taktı

    Söylediği ve yaptığı her şey olan olan Aleyna Tilki, ilginç paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    2 milyondan fazla takipçisi bulunan Aleyna Tilki son gönderisi ile yine takipçilerini şaşırttı.

    Sadece çanta taktı

    Tilki, bu kez küçük mini pembe çantasını sütyen gibi önüne koyarak verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

    sosyal medya hesabından daha önce çantasının fotoğrafını yayınlayan Tilki, "En sevdiğim çantam" notunu düşmüştü.

    Aleyna Tilki, sütyen yerine çanta taktı #1

    Aleyna Tilki, sütyen yerine çanta taktı #2


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