Aleyna Tilki, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle klibini erteledi

Aleyna Tilki, bir süredir merakla beklenen Sır şarkısının klibinin yayın tarihini ertelediğini açıkladı.

Ülkemizin birçok ilinde sürmekte olan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken bu gece 12'den sonra 'Sır' şarkısı yayınlanacak olan Aleyna Tilki'den açıklama geldi.

KLİBİ HAFATAYA YAYINLAYACAK

Türkiye yangınlarla boğuşurken ülkenin gündemini klibiyle meşgul etmek istemediğini söyleyen genç şarkıcı, yarın yayınlanacak olan klibinin tarihini gelecek bir zamana ertelediğini dile getirdi.

Aleyna Tilki'nin hayranları tarafından merakla beklenen 'Sır' şarkısı, dijital platformlara 72 saat önceden haber verilme gerekliliği nedeniyle yine saat 12'den sonra yayınlanacak. Şarkının klibinin ise yarın yerine gelecek bir tarihe ertelendiği belirtildi.