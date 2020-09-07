Dolar
7.4562
0.3067%
Euro
8.8141
0.0454%
Altın
1928.06
-0.3035%
Borsa
1094.06
0.7124%
G. Altın
462.934
0.1323%
Bitcoin
74210.33
-7.1799%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Aleyna Tilki: Yarama parmak basıyorum

    Psikolojiye meraklı genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçmişteki yaralarına kafayı taktı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 14:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Aleyna Tilki: Yarama parmak basıyorum

    Amerikan müzik devi Warner’la anlaşan genç şarkıcı Aleyna Tilki, Bebek’te görüntülendi.

    "DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI OLACAĞIM"

    Adım adım dünyada yükselmek istediğini söyleyen Tilki, “Eninde sonunda dünyanın sevilen bir ismi olmak istiyorum” diye konuştu.

    "PARMAK BASIYORUM"

    20 yaşındaki Aleyna "Geçmişte kalan yaralarımı bulup onlara parmak basıyorum ki, daha çok kanasınlar. Hala kanayabilir mi, ne kadar yaralıyım? Onu bilmek istiyorum" dedi.

    Aleyna Tilki: Yarama parmak basıyorum #1

    Aleyna Tilki: Yarama parmak basıyorum #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir