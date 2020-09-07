Aleyna Tilki: Yarama parmak basıyorum

Psikolojiye meraklı genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçmişteki yaralarına kafayı taktı.

Amerikan müzik devi Warner’la anlaşan genç şarkıcı Aleyna Tilki, Bebek’te görüntülendi.

"DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI OLACAĞIM"

Adım adım dünyada yükselmek istediğini söyleyen Tilki, “Eninde sonunda dünyanın sevilen bir ismi olmak istiyorum” diye konuştu.

"PARMAK BASIYORUM"

20 yaşındaki Aleyna "Geçmişte kalan yaralarımı bulup onlara parmak basıyorum ki, daha çok kanasınlar. Hala kanayabilir mi, ne kadar yaralıyım? Onu bilmek istiyorum" dedi.