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- Aleyna Tilki, yatakta sütyeniyle poz verdi
Aleyna Tilki, yatakta sütyeniyle poz verdi
Aleyna Tilk, cesur kıyafet tercihleri ile magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
- Haber Merkezi
- 28.03.2022 - 07:23
Genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla sınırlarını zorlamaya devam ediyor..
21 yaşındaki Aleyna Tilki, sütyenli pozunu Instagram hesabından paylaştı. Daha önce yatakta külotlu fotoğrafını yayınlayan Aleyna Tilki'ye yorum yağdı.
"SÜT ALEYNA"
Takipçileri Aleyna Tilki'nin sütyenli pozuna, "Süt beyazı", "Vücuda gel", "Aleyna geliyor", "Bebeğim ne yaptın" gibi yorumlar geldi.