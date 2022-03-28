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    Aleyna Tilki, yatakta sütyeniyle poz verdi

    Aleyna Tilk, cesur kıyafet tercihleri ile magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 07:23
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    Aleyna Tilki, yatakta sütyeniyle poz verdi

    Genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla sınırlarını zorlamaya devam ediyor..

    21 yaşındaki Aleyna Tilki, sütyenli pozunu Instagram hesabından paylaştı. Daha önce yatakta külotlu fotoğrafını yayınlayan Aleyna Tilki'ye yorum yağdı.

    "SÜT ALEYNA"

    Takipçileri Aleyna Tilki'nin sütyenli pozuna, "Süt beyazı", "Vücuda gel", "Aleyna geliyor", "Bebeğim ne yaptın" gibi yorumlar geldi.

    Aleyna Tilki, yatakta sütyeniyle poz verdi #1

    Aleyna Tilki, yatakta sütyeniyle poz verdi #2


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