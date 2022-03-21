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    Aleyna Tilki, yırtık kotuyla poz verdi

    Dikkatleri üzerine çekmeyi seven genç şarkıcı Aleyna Tilki, kalçası yırtık kotuyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 11:32
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    Aleyna Tilki, yırtık kotuyla poz verdi

    Yakın arkadaşı Serel Yereli'nin yanına İngiltere'ye giden Aleyna Tilki, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

    "TAKMA KAFANA"

    Tilki, bu kez de kalçası yırtık kotuyla arkası dönük poz verdi. Genç şarkıcının verdiği pozda, üzerinde "Takma kafana" yazan eldivenleri de dikkat çekti.

    "İZZET KALPTEN GİDECEK"

    Sosyal medyada kısa süren paylaşıma kısa sürede binlerce yorum geldi. Takipçilerin bir kısmı, verdiği bir röportajda dekolteli kıyafetlerle ilgili söyledikleriyle gündemden düşmeyen İzzet Yıldızhan'ı unutmadı ve "Bunlar İzzet Yıldızhan'ı kalpten götürecek, kasıtlı yapıyorlar." yorumunda bulundu.

    Aleyna Tilki, yırtık kotuyla poz verdi #1

    Aleyna Tilki, yırtık kotuyla poz verdi #2


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