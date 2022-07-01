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    Aleyna Tilki'den direk dansı pozu

    En son arabada bikinisiyle poz veren Aleyna Tilki son olarak direk dansı pozuyla takipçilerini ikiye böldü.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 08:55
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    Aleyna Tilki'den direk dansı pozu

    Yaptığı ve söyldiği her şey olay olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, son paylaşımıyla da yine adından söz ettirdi.

    Direk dansına heves etti

    Geçtiğimiz gün "Eğer sesim çok iyi olmasaydı, dünya starı olma hayalim olmasaydı Las Vegas’taki en ünlü pole dancer olurdum. Sonra da tüm mirasımı insan duygularını araştırmak için bağışlardım" demişti.

    Aleyna Tilki bu paylaşımından kısa süre sonra da direk dans pozlarını paylaştı. Pembe iç çamaşırlarıyla poz veren Tilki hayranlarını da ikiye böldü.

    Kimi genç şarkıcıya övgüler sıralarken kimi de eleştirdi.

    Aleyna Tilki den direk dansı pozu #1

    Aleyna Tilki den direk dansı pozu #2

    Aleyna Tilki den direk dansı pozu #3

    Aleyna Tilki den direk dansı pozu #4


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