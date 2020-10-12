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    Aleyna Tilki’den Kylie Jenner’a gönderme

    1 yıl önce giydiği elbisenin aynısını giyen Kylie Jenner’a sosyal medya hesabından gönderme yapan genç popçu, “Önce ben giymiştim” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 10:08
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    Aleyna Tilki’den Kylie Jenner’a gönderme

    Geçtiğimiz yıl Tarkan'ın modacısı olarak tanınan Gülnur Güneş'in düğününe şık elbisesi ile katılan Aleyna Tilki, aynı modeli dünyanın en zengin kadınlarından olan Kylie Jenner üzerinde görünce önce şaşırdı ardından çok konuşulan bir paylaşım yaptı.

    Instagram hesabından Kylie Jenner’ı etiketleyerek bir hikaye paylaşan Tilki, “Ha ha ha önce ben giymiştim Kylie, sorry.” diye yazdı.

    35 BİN LİRA DEĞERİNDE

    Bunun üzerine hem genç popçunun hem de Kylie’nin hayranları 35 bin TL değerindeki Versace marka elbisenin hangisine daha çok yakıştığını tartışmaya başladı.

    Bu paylaşımı binlerce takipçi yoruma boğdu.

    Aleyna Tilki’den Kylie Jenner’a gönderme #1

    Aleyna Tilki’den Kylie Jenner’a gönderme #2

    Aleyna Tilki’den Kylie Jenner’a gönderme #3

    Aleyna Tilki’den Kylie Jenner’a gönderme #4

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