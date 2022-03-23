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    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcı oldu

    Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Havva Öztel, bu defa şarkıcı kimliğiyle gündeme gelmek istedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 14:28
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 14:41
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    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcı oldu

    Ünlü popçu Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, Bergen’e Saygı albümününde yer alacak.

    Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Havva Öztel, stüdyoda şarkı okurken videosunu yayınladı.

    "KIZI ISRAR ETTİ"

    Öztel, “Kızım, bir Bergen şarkısı söylememi çok istiyordu. Ben de kızımı kırmayıp albüme dahil oldum. Bu konuda çok da iddialıyım, çok da güzel yorumladım” dedi.

    Öztel, geçtiğimiz günlerde kendisine gelen soru üzerine, albüm çıkmayı düşünmediğini dile getirmişti.

    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcı oldu ViDEO

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel şarkıcı oldu #1

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel şarkıcı oldu #2

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel şarkıcı oldu #3

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel şarkıcı oldu #4

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel şarkıcı oldu #5


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