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    Aleyna Tilki'nin davet tarzı

    Açıklamaları ve yaptıklarıyla sürekli gündeme gelen Aleyna Tilki, dün akşam bir davete konuk oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 07:52
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 07:56
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    Aleyna Tilki'nin davet tarzı

    Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, iç çamaşırlarıyla verdiği pozlarla sık sık gündem olmuş ve tepki çekmişti. Genç popçu tepkilerle ilgili, "İç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi" demişti.

    Transparan tarz

    Dün akşam İstanbul'daki bir davete katılan Aleyna Tilki, yine tarzıyla gündem oldu.

    Davetten paylaşımlar yapan 22 yaşındaki Tilki'ye takipçileri iç çamaşırıyla ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatılarak tepki gösterdi.

    İşte Tilki'nin eleştirilen o pozları...

    Aleyna Tilki nin davet tarzı #1

    Aleyna Tilki nin davet tarzı #2


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