Aleyna Tilki’nin giyim tarzı tartışıldı

Genç popçu Aleyna Tilki klip çekiminden bir kare paylaştı, ortalık karıştı. Tilki'nin bikini üstüne file çorap giydiği gören bazı hayranları, tarzından rahatsız oldu.

Aleyna Tilki düet yapacağı İsveçli grup Jubel’i İstanbul’da ağırlarken, dansöz çağırmış ve dansözle de karşılıklı göbek atınca gündem olmuştu.

Tilki son olarak klip çekiminden bir kare paylaştı.

BİKİNİ ÜZERİNE FİLE ÇORAP GİYDİ

Sarı renkli parlak bir bikini tercih eden Aleyna Tilki, onun dışına ise file çorap geçirdi.

Genç şarkıcının bu tarzı sosyal medyayı adeta salladı.

“İZZET GÖRMESİN”

Aleyna Tilki'nin bu iddialı giyimi, takipçilerini ikiye böldü.

Kimisi şarkıcıyı heyecanla beklediğini söylerken kimisi “İzzet Yıldızhan görmesin” yorumunda bulundu.

“RTÜK İNŞALLAH YASAKLAR”

Bazı hayranları da bu giyim tarzından rahatsız oldu.

Aleyna Tilki'ye “Bir sen kalmıştın donla çıkmayan”, “RTÜK inşallah yasaklar” yorumları yapıldı.

Fotoğraf ayrıca binlerce beğeni aldı.