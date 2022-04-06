Aleyna Tilki’nin saplantılı hayranı için istenen ceza belli oldu

Aleyna Tilki’nin saplantılı hayranı için istenen ceza belli oldu

Genç popçu Aleyna Tilki, 3 kez çiçek gönderdikten sonra gizlice evinin bulunduğu siteye giren hayranından şikayetçi olmuştu. Savcı, saplantılı hayran için 4 yıla kadar hapis cezası istedi.

Muhammed Erkam A., 29 Aralık 2021 tarihinde gece geç saatlerde takıntılı olduğu şarkıcı Aleyna Tilki'nin evinin bulunduğu siteye, tellerden geçerek girdi.

Şarkıcının evinin kapısına kadar gelen Muhammed Erkam A., Tilki'nin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı'ndaki ifadesinde, Aleyna Tilki'nin evini internetten öğrendiğini, Pencak Silat adlı sporu yaptığı söyleyen Muhammed Erkam A., bu nedenle tellerden geçerek site bahçesine girdiğini anlattı.

KAPIYI ÇALDI, GÖZALTINA ALINDI

Tilki'nin oturduğu daireyi bulamayınca komşusuna sorduğunu belirten Muhammed Erkam A., zile bastığını ancak kimsenin açmadığını söyledi.

Muhammed Erkam A., ifadesinde ayrıca kaçmadığını, güvenlikte Aleyna Tilki'yi beklediğini, burada polisin kendisini gözaltına aldığını dile getirdi.

Saplantılı hayran, Aleyna Tilki'yi karakolda gördüğünü de belirtirken; genç popçu, savcılık ifadesinde şüpheliden şikâyetçi ve davacı olduğunu bildirdi.

3 KEZ ÇİÇEK GÖNDERDİ

Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz giren Muhammed Erkam A. hakkında, 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından iddianame hazırlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin şarkıcıya daha önce 3 kez çiçek gönderdiği, evinin adresini bu nedenle bildiği, olaydan önce de siteye giderek gözlem yaptığı ve evin krokisini çıkardığı anlatıldı.

Olay gecesi şüphelinin jiletli tel örgülerden geçerek evin bulunduğu siteye girdiği anlatılan iddianamede, toplanan güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin suçlamaya konu eylemi gerçekleştirdiğinin belirlendiği belirtildi.

UZLAŞMA OLMADI

Soruşturma, uzlaştırma kapsamında olan 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan yürütüldüğü için yasal zorunluluk gereği Uzlaştırma Bürosuna gönderilmişti.

Uzlaştırmacının görüşmeleri sonucunda, Aleyna Tilki ile şüpheli Muhammed Erkam A. arasında bir uzlaşma sağlanamadığı da iddianamede belirtildi.

4 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Muhammed Erkam A. hakkında, 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından 1 yıl 3 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.