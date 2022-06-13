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    Aleyna Tilki’nin son pozu olay oldu

    Genç popçu Aleyna Tilki'nin arkasını dönerek verdiği poz, takipçilerinin dikkatini çekti. Tilki, bir takipçisinin yorumuna “Kilo aldım biraz. Kontrol bende rahatlayın” diye yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 09:52
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    Aleyna Tilki’nin son pozu olay oldu

    Adı sık sık yaptığı cesur paylaşımlarla anılan genç şarkıcı Aleyna Tilki, yine sosyal medyayı salladı.

    Hem Twitter hem de Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan şarkıcı, son paylaşımı ile dikkat çekti.

    “Gurbetçi bavulu”

    Arkasını dönerek bir poz veren Tilki’ye beğeni ve yorum yağdı.

    Kalçasının büyüdüğünü gören takipçileri, “Gurbetçi bavulu” benzetmesi yaptı.

    Aleyna Tilki’nin son pozu olay oldu #1

    “O hep büyüktü”

    Tilki'nin, bir kullanıcıya verdiği yanıt ise olay oldu.

    “Poponun büyümesi kontrolden mi çıkıyor yoksa bana mı öyle geliyor? Yeni bir Kim Kardashian vakası mı geliyor yoksa?” diye soran takipçisine Tilki, “O hep büyüktü bir de kilo aldım biraz. Kontrol bende rahatlayın canlarım.” yanıtını verdi.

    Aleyna Tilki’nin son pozu olay oldu #2

    Aleyna Tilki’nin son pozu olay oldu #3


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