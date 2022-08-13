Aleyna Tilki’nin süper mini elbisesi

Cesur kostümleriyle dikkatleri üzerine çeken genç popçu Aleyna Tilki, önceki akşam bir arkadaşının doğum gününe katıldı. Aleyna’nın süper mini elbisesi, sosyal medyada çok konuşuldu.

22 yaşındaki genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz günlerde yatakta verdiği iç çamaşırlı pozu olay olan şarkıcı, bu kez süper mini bir elbise giydi.

Doğum gününe özel elbise

Arkadaşı Oğuz Erel’in doğum gününe katılan Aleyna Tilki, pembe renkli elbise ile poz verdi.

Bu kareleri Instagram hesabından yayınlayan popçu, “Oğuz’un doğum gününe özel elbise giydim” notunu düştü.

“Dünya starı fotoğraf atmış”

Ünlü ismin paylaşımına binlerce yorum yapıldı.

50 binin üzerinde beğeni alan kareler için bazı takipçileri “Maşallah” , “Dünya starı fotoğraf atmış”, “Barbie gibi”, “İşte Havva Öztel’in kızı”, “Yorumlara pembe emojiler bırakalım”, “Ne kadar da havalısın”, “Elbise çok uzunmuş”, “Kırmızı tek tercihin olsun” şeklinde yorumlar yaptı.