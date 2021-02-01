Ali Sunal: Oryantal Didem'i hayranlıkla izledim

Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu.

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a bu hafta oryantal Didem, Ali Sunal ve Bülent Serttaş damga vurdu.

BAKIŞLARINI KAÇIRDILAR

Bülent Serttaş ve Ali Sunal, konuk olarak katıldıkları İbo Show'da oryantal Didem dans ederken bakışlarını kaçırmış, görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

DİDEM'E DESTEK GELDİ

Yaptığı dans izlenmediği için kısa sürede Didem'e destek mesajları yağarken Ali Sunal ve Bülent Serttaş'a tepki yağmıştı.

"BAKMADIĞIM TEK ANI YAKALAMIŞLAR"

Gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Ali Sunal, "Ya alemsiniz çok gülüyorum. Şaka bir yana tabii ki hayranlıkla izledim Didem'in harika performansını. Bakmadığım tek anı yakalamış cano kamera." diyerek eleştirileri tiye aldı.

"BANA SAYGISIZLIK YAPMIŞTI"

Konu hakkında 2. Sayfa'ya konuşan oryantal Didem Kınalı ise Bülent Serttaş'la ilgili "Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm. Olayın iç yüzü şu: Bir süre önce birlikte sahne aldığımız bir gecede bana saygısızlık yapmıştı. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım. Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım! Orada dans ve sanat var." demişti.

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