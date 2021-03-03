Ali Sunal'dan Ezo Sunal paylaşımı

Ali Sunal, anne olmak için gün sayan kardeşi Ezo Sunal ile birlikte objektif karşısına geçti.

Merhun sanatçı Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın oyuncu kızları Ezo Sunal, 2014 yılından beri birlikte olduğu müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti. O dönem sessiz sedasız dünyaevine giren çift, şimdilerde anne-baba olmak için gün sayıyor.

EZO SUNAL ANNE OLUYOR

Ali Sunal, önceki gün anne olmak için gün sayan kardeşi Ezo Sunal ile bir araya geldi. Sunal, kardeşi ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

"SAĞLIKLA GEL"

Oyuncu, gönderisine, "3... 2... 1... Sabahı zor edeceğiz bu gece. Sağlıkla gel canımın canı yeğenim" notunu düştü.