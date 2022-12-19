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    Alişan: Alışamadım

    Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan, sosyal medyadan yine özlemini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 12:57
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 13:10
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    Alişan: Alışamadım

    Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl temmuz ayında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Kardeşine olan özlemi her geçen gün artan Alişan, duygularını sosyal medya hesabında dile getirdi.

    Alişan: Alışamadım #1

    Selçuk Tektaş ile yer aldığı kareyi Instagram sayfasında paylaşan Alişan, altına şu notu düştü:

    "Sensiz hep eksiğim"

    "Çok özledim çok.. Bir sene daha bitecek sensiz... Alışmadım, alışamıyorum…Yaşıyorum, nefes alıyorum, çalışıyorum, ayakta duruyorum, durmaya çalışıyorum ama eksiğim Selçuk sensiz hep eksiğim...

    "Aramanı özledim"

    Gittiğim her yerde seni yanımda götürüyorum, her işimde sen yanımdaymışsın gibi hissetmeye çalışıyorum, 'abi sahne saati geldi' diye aramanı, abi 'bu ay çok iyi' , 'abi nasıl oldun, düzeldi mi sesin' diye aramanı o kadar özledim ki... Seni o kadar özledim ki…Sen varmışsın gibi hep yanımdaymışsın gibi yaşamaya seni yaşatmaya devam edeceğim kardeşim... Seni çok seviyorum canımın parçası…"

    Alişan: Alışamadım #2


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