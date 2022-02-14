Alişan: Bir şey olursa herkes görür

Alişan: Bir şey olursa herkes görür

Ünlü şarkıcı Alişan, boşanma iddialarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Buse Varol'la olan evliliğinde sorunlar yaşadığı iddia edilen ünlü şarkıcı Alişan, bir mekanda 14 Şubat Sevgililer Günü Özel Galası’nda sahne aldı.

Sahne sonrası açıklama yapan Alişan, dört yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Buse Varol’la ayrılacakları yönündeki sorulara da son noktayı koydu:

"RİCA EDİYORUM"

“Benim ne yaşadığımı, benim ailemde ve evliliğimde ne yaşandığını kimse bilmiyor. Allah kimsenin başına böyle bir kayıp vermesin ve kardeş acısıyla sınamasın. O nedenle rica ediyorum özel hayatım hakkında kimse yorum yapmasın. Bir şey olacaksa da zaten olur ve herkes görür.”