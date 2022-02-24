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    Alişan, Buse Varol'u beğendi

    Evliliklerinde sorunlar yaşayan Buse Varol ile Alişan buzları eritti.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 11:34
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    Alişan, Buse Varol'u beğendi

    Koronavirüse yakalanan ve hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünden sonra zor günler geçiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Alişan, bir süredir de evliliğinde problemler yaşıyordu.

    Alyansını çıkaran ve 'Yüzük bir gösterge değil.' diyen Varol, geçtiğimiz günlerde geri adım atmış ve alyansını tekrardan takmıştı.

    ALİŞAN BEĞENDİ

    Geçtiğimiz günlerde kuaföre gidip saçlarını uzattıran oyuncu, yeni görüntüsünü Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.  Çıktığı Boğaz turunda arkadaşına poz veren Varol, fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Yaklaşık 150 bin beğeni alan fotoğrafa Alişan da kayıtsız kalmadı.

    Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. Çiftin ilk çocukları Burak 2019 yılında dünyaya geldi. 2020 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına aldılar.

    Alişan, Buse Varol u beğendi #1

    Alişan, Buse Varol u beğendi #2

    Alişan, Buse Varol u beğendi #3

    Alişan, Buse Varol u beğendi #4


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