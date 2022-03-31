Alişan: Ekonomik kısıtlamalara gidiyoruz artık

Dadılar için 60 bin TL ödeyen Alişan, 3. çocuk iddiasına tepki gösterdi.

Geçtiğimiz haftalarda evliliğinde sorunlar yaşayan Alişan, eşi Buse Varol'un 3. kez hamile olduğu yönündeki iddialara cevap verdi. Önceki akşam aracına binerken görüntülenen Alişan, bebek iddiası hakkında konuştu.

"YETER İKİ ÇOCUK"

2 çocuğu için tuttuğu 2 bakıcı için aylık 60 bin TL masraf yapan Alişan, 3. çocuk söylentisi için "Öyle bir şey yok ya. İstemiyorum. Yeter iki çocuk iki dadı üç çocuk üç dadı. Yeter! Ekonomik kısıtlamalara gidiyoruz artık" dedi.

"ÇOCUKLAR DAHA KÜÇÜK"

Buse Varol ise "Çocuklar daha çok küçük, iki çocuğu bir arada büyütmek çok zor. İş hayatına yeniden dönmeye hazırlanıyorum. Şu anda öyle bir şey yok" demişti.