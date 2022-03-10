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    Alişan, FormuLaz yarışında

    FormuLaz yarışları için davet alan ünlü şarkıcı Alişan, teklifi kabul etti.
    • İHA
    • 10.03.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 13:09
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    Alişan, FormuLaz yarışında

    Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra zor günler geçiren ünlü şarkıcı Alişan, Rize'ye gitti. Ünlü şarkıcı, davet üzerine geldiği Rize'nin Ardeşen ilçesinin Tunca beldesinde FormuLaz yarışlarına katıldı.

    Yöre halkının büyük ilgisiyle karşılaşan Alişan, şunları söyledi:

    RİZE'Yİ ÇOK SEVDİ

    "Daha önce Rize’ye hiç gelmemiştim. Cennet gibi bir yer Rize. Karadeniz’de birçok yere geldim. Geldiğim için çok mutluyum.

    "BAHŞİŞ ALDIM"

    Ardeşen halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hafta sonu geçirdim. Yöresel yemeklerden tattım. Tulum eşliğinde horon oynadım. Hatta tulum çaldım ve bahşiş de aldım."

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