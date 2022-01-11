Alişan, hayat felsefesini açıkladı

Hakkında çıkan iddailara cevap veren Alişan'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Son günlerde ayrılık haberleriyle gündeme gelen Alişan, çıkan iddialar hakkında konuştu.

Eşinden, özel hayatına merak edilenleri samimi bir şekilde anlatan Alişan, "Mutluluk haberleri çok fazla reyting yapmaz! 'Ayrılıyorlar, boşanıyorlar' haberleri yapıyorlar o yüzden. İnanın dün sabah 20 tane boşanma haberi yapmışlar. Üçüncü çocuğu Buse istiyor. Çok fazla istiyor. Ben şu an düşünmüyorum, biraz çocuklarımızın büyüdüğünü göreyim ondan sonra" ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞME YOK"

‘Evlilik sözleşmesi yaptılar’ iddialarını da cevaplayan ünlü türkücü, 'Bizim evliliğimizde hiç böyle bir şey olmadı. 'Onun parası, benim param' lafı olmadı. Evlilik sözleşmemiz yok. Böyle bir şey olabilir mi ya, çok saçma bir şey? Ben karımdan ya da karım da benden böyle bir beklentisi varsa böyle bir evliliğe zaten girmem.' şeklinde konuştu.

"ÖPÜŞEMEZ"

'Buse ve Alişan neden kavga eder, Birbirinizi kıskanır mısınız, Buse dize öpüşse ne dersin?' sorunu da yanıtlayan Alişan 'Herkesin kriteri var. Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı.” dedi.

Alişan'ın açıklamaları tartışma yarattı. Sosyal medya hesabından eleştirilere cevap veren ünlü türkücü; 'Benim hayat felsefem, benim kriterlerim, benim hayat görüşüm, benim hayatım… İşinize gelince demokrasi var, işinize gelmeyince yobaz, geri kafalı, kıro! Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil, ben de herkes gibi düşünmek, yaşamak zorunda değilim…' mesajını paylaştı.